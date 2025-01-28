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12:29, 28 января 2025Мир

В Кремле высказались о продлении санкций ЕС против России

Песков: Продленные антироссийские санкции ЕС незаконны
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Продленные антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) являются незаконными, так как противоречат международному праву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«ЕС продолжает свою санкционную политику. Мы по-прежнему называем их незаконными рестрикциями, противоречащими международному праву», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что европейские санкции оказывают негативное воздействие в том числе на жителей ЕС. По его словам, в результате «все больше и больше людей в Европе понимают, что это обоюдоострое оружие».

Ранее министры иностранных дел ЕС договорились продлить широкомасштабные санкции против России. Данное решение они приняли в ходе заседания глав МИД Евросоюза 27 января.

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