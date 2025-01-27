Главы МИД ЕС договорились продлить санкции против России

Reuters: Главы МИД Евросоюза договорились продлить санкции против России

Министры иностранных дел Европейского союза (ЕС) договорились продлить широкомасштабные санкции против России, введенные из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Решение о продлении антироссийских ограничений было принято в понедельник, 27 января, в ходе встречи глав МИД ЕС.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт одобрит решение о продлении санкций Евросоюза против России в зависимости от того, получит ли страна гарантии обеспечения своей энергетической безопасности от Европейской комиссии (ЕК).

24 января венгерский премьер-министр Виктор Орбан предупредил, что санкции против Москвы будут продлены только в том случае, если Киев вернет транзит газа, прекратит атаки на «Турецкий поток» и перестанет угрожать транзиту российской нефти по своей территории.