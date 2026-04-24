Лавров высказался о красных линиях по Украине

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:30, 24 апреля 2026Мир

Лавров: Россия давно обозначила красные линии по Украине
Марина Совина

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Россия давно обозначила красные линии по Украине, говорить об их прояснении смешно. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Общественному телевидению России».

Так он прокомментировал высказывания некоторых европейских политиков о необходимости на «каком-то этапе» разговаривать с Москвой, «чтобы прояснить ее красные линии и показать свои».

«Это просто несерьезно. Говорить, что им надо прояснить наши красные линии, — смешно. Они давно были обозначены», — отметил министр.

Ранее Лавров сообщил, что конкретных инициатив по урегулированию конфликта на Украине сейчас не наблюдается. Он подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают выполнение задач специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok