Популярная российская блогерша обматерила таксиста в европейской столице

Блогерша Мадрид обматерила таксиста в Осло за отказ везти ее на железнодорожную станцию

Популярная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) обматерила таксиста в столице Норвегии Осло. Подробностями инцидента она поделилась в видео, доступном на YouTube.

Шабашова уточнила, что европейский таксист отказался везти ее на железнодорожную станцию через десять минут после того, как подтвердил заказ. Как объяснила блогерша, оплата за поездку показалась водителю недостаточной. «Я пишу ему матом: "What's the fuck? What should I do?" (в переводе с английского — «Что за ерунда? И что я должна делать?» — прим. «Ленты.ру»)», — рассказала она.

Водитель попросил Шабашову отменить поездку, что ее возмутило. Она назвала таксиста фриком.

Ранее Шабашова заявила, что ее напугал бездомный в США. Она добавила, что с ним также была голая женщина, издававшая странные звуки.