06:02, 20 марта 2026

Мужчина изменил актрисе с ее матерью и признался в этом

Тайваньская актриса рассказала о романе мужа с ее матерью
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Cookie_studio / Freepik

Тайваньская актриса Цзян Пин рассказала, что ее бывший муж изменил ей с ее собственной матерью. Об этом сообщает Mothership.

Пин, вышла замуж в 21 год за сценариста, который был на 12 лет старше. По ее словам, их семейная жизнь превратилась в кошмар после семи лет отношений. Именно тогда муж начал оскорблять ее и заявил, что потерял к ней сексуальный интерес. Актриса заподозрила неладное и напрямую спросила супруга, не появилась ли у него любовница.

Мужчина не стал отпираться и признался, что у него роман с тещей. «Я могу позаботиться о вас двоих, сразу и о матери, и о дочери», — сказал он жене. Как выяснилось, они занимались сексом прямо в их квартире, пока сама Цзян Пин кормила сына в соседней комнате. Узнав обо всем, Пин бросилась к родителям за подтверждением, но мать просто захлопнула дверь у нее перед носом.

Сейчас, спустя два десятилетия после разрыва, актриса говорит, что экс-супруг так и не раскаялся в содеянном. Более того, он пытался переложить вину на тещу, утверждая, что это она его соблазнила. Пин также перестала общаться с матерью. Ее отец позже узнал об измене, и это, по словам Пин, разбило ему сердце.

Ранее священник из Ганы предсказал судьбу всех женатых мужчин и женщин, которые изменяют супругам. По словам пастора, всех их ждет смерть в 2026 году.

