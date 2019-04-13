Реклама

00:30, 27 января 2026Из жизни

Женатым изменникам предсказали скорую смерть

Никита Савин
Никита Савин

Кадр: @ empressmargarettekaleka/ Tiktok

Священник из Ганы предсказал неминуемую смерть в 2026 году всем женатым мужчинам и женщинам, которые изменяют супругам. Об этом сообщает Ghana Web.

Знаменитый пастор и исполнитель духовных песен Натаниэль Басси заявил в социальной сети, что многие женатые мужчины обманывают девушек ради секса. «Если вы состоите в браке и приведете другую женщину в отель для секса — вы не выйдете оттуда живым! Можете думать, что я шучу», — заявил проповедник.

Он также сказал, что женщин, которые заводят романы с женатыми мужчинами ради денег, ждет такая же участь. «Если вы знаете, что мужчина женат, но пойдете с ним из жадности и желания привлечь внимание, из-за бразильских париков и сумок Louis Vuitton. Если вы попробуете это, то не выживете», — сказал Басси.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании попала в тюрьму за изощренную месть бывшей любовнице отца. Она опубликовала фотографии женщины на сайте для эскортниц.

