Женатым изменникам предсказали скорую смерть

В Гане священник предсказал смерть всем, кто изменяет супругам

Священник из Ганы предсказал неминуемую смерть в 2026 году всем женатым мужчинам и женщинам, которые изменяют супругам. Об этом сообщает Ghana Web.

Знаменитый пастор и исполнитель духовных песен Натаниэль Басси заявил в социальной сети, что многие женатые мужчины обманывают девушек ради секса. «Если вы состоите в браке и приведете другую женщину в отель для секса — вы не выйдете оттуда живым! Можете думать, что я шучу», — заявил проповедник.

Он также сказал, что женщин, которые заводят романы с женатыми мужчинами ради денег, ждет такая же участь. «Если вы знаете, что мужчина женат, но пойдете с ним из жадности и желания привлечь внимание, из-за бразильских париков и сумок Louis Vuitton. Если вы попробуете это, то не выживете», — сказал Басси.

