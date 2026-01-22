Реклама

02:01, 22 января 2026Из жизни

Девушка опубликовала интимные фотографии любовницы отца на сайте для эскортниц

В Великобритании девушка зарегистрировала любовницу отца на сайте эскортниц
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: freepik / Freepik

Жительница Великобритании Элеонора Браун попала в тюрьму за изощренную месть бывшей любовнице отца. Об этом пишет Daily Mail.

Отец Элеоноры, Джефф Браун, завел любовницу, когда дочери было всего 14 лет. Вскоре его жена, Сара Браун, уличила его в измене. Хотя они решили не разводиться, Сара затаила обиду на женщину. Спустя 12 лет она узнала, что муж несостоявшейся разлучницы открыл успешный бизнес. Это так разозлило ее, что она решила отомстить.

Помочь матери вызвалась Элеонора. Она опубликовала на сайте для вызова экскортниц фотографии любовницы отца, которые сохранились у Сары. В качестве контакта для связи в объявлении был указан телефон мужа любовницы.

Спустя полчаса после регистрации мужчина получил 14 сообщений и восемь звонков от желающих заказать услуги его жены. Не выдержав, он обратился в полицию.

В октябре 2024 года Элеонору приговорили к тюремному заключению. С тех пор девушка вышла на свободу и уже заявила, что не жалеет о содеянном. По ее словам, в прошлом она изменила бы лишь одно — избавилась бы от телефона, который стал главной уликой в деле против нее.

Ранее сообщалось, что в Колумбии предпринимательница Зульма Гусман Кастро отравила двух несовершеннолетних девочек малиной в шоколаде. Одной из жертв женщины стала дочь ее бывшего любовника.

