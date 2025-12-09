Реклама

13:39, 9 декабря 2025Из жизни

Мстительная предпринимательница отравила дочь бывшего любовника малиной в шоколаде

В Колумбии предпринимательница отравила дочь любовника в качестве мести
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: patoouu pato / Shutterstock / Fotodom

Генеральная прокуратура Колумбии установила, что предпринимательница Зульма Гусман Кастро отравила двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает W Radio.

Жертвами Кастро стали 14-летняя Инес де Бедут и ее подруга 13-летняя Эмилия Фореро. В апреле 2024 года они отдыхали в квартире вместе с еще несколькими людьми, как вдруг курьер привез им малину в шоколаде. Не задумываясь, девочки попробовали угощение и вскоре попали в больницу с острым отравлением.

Оказалось, что в сладость был добавлен таллий — высокотоксичный металл. Через четыре дня девочек не стало. Отец Инес связал произошедшее с бывшей любовницей — Кастро. Он предположил, что женщина решила избавиться от его дочери в качестве мести. Кастро отрицает свою причастность к отравлению девочек.

Ранее сообщалось, что в США приговорили к 50 годам тюрьмы женщину из штата Иллинойс, которая отравила давнего бойфренда глазными каплями. После она перенесла останки своей жертвы в складскую ячейку и спрятала там.

