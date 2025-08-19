Тихая домохозяйка отправила на тот свет целую семью и трижды пыталась убить мужа. Почему она прославилась на весь мир?

Австралийка отравила свекров говядиной с бледными поганками

Летом 2025 года весь мир облетела история домохозяйки Эрин Паттерсон, которая намеренно накормила поганками целую семью, причем очень долго пыталась доказать, что сделала это случайно. Популярность ее истории не удивляет: тру-крайм сейчас в моде. А истории об отравительницах особенно интересны: сразу вспоминаются Екатерина Медичи или Агата Кристи — яды были излюбленным способом убийства в ее романах. К слову, Паттерсон и сама была большой любительницей детективов и тру-крайма. В истории о том, как она трижды пыталась отправить на тот свет мужа, но в итоге погубила свекров, разбиралась «Лента.ру».

Что произошло в доме Паттерсон 29 июля 2023 года

29 июля 2023 года в тихом городке Леонгата, штат Виктория, состоялась субботняя встреча старых знакомых — бывших родственников. 48-летняя Эрин Паттерсон, мать двоих детей, домохозяйка, любительница конструкторов Lego и кулинарии, пригласила на ланч бывших свекров, Дона и Гейл, а также сестру Гейл Хизер с мужем Иэном Уилкинсоном, священником баптистской церкви, к которой принадлежали все присутствующие.

На ланч Эрин Паттерсон приготовила говядину по-веллингтонски `Фото: Goskova Tatiana / Shutterstock / Fotodom

Паттерсон была близка с обеими парами до развода с мужем Саймоном в 2020 году. Однако даже после разрыва она длительное время поддерживала с бывшим супругом и его родными теплые отношения.

В последний год между ними возникло некоторое напряжение, однако Паттерсон позвала их к себе по важному поводу — она сообщила гостям, что у нее диагностировали рак.

После этого объявления она подала обед: салат, хлеб и главное блюдо — завернутую в слоеное тесто сочную говяжью вырезку с грибной прослойкой

Впоследствии Хизер рассказала врачам, что говядина была восхитительной. Сама хозяйка едва притронулась к главному блюду, но умяла половину апельсинового бисквита, который принесли гости. Согласно показаниям дочери, после ухода гостей Паттерсон поднялась на второй этаж и провела вечер, собирая конструктор.

Жертвы отравления

Утром следующего дня все четверо гостей оказались в больнице с симптомами сильного отравления — тошнота, рвота, диарея, боли в животе. Дону и Гейл было по 70 лет, Хизер и Иэну — 66 и 68 лет. Врачи беспокоились: в их возрасте организм уже гораздо хуже справляется с интоксикацией.

Врач второй пары, Крис Уэбстер, заподозрил вирусный гастроэнтерит, вызванный употреблением зараженного мяса. Однако вскоре он получил звонок от коллеги, который сумел выяснить причину отравления Дона и Гейл. Это были ядовитые грибы.

Ему помог Дон, который принес с собой емкость с собственной рвотой, сразу заподозрив неладное. Осознав серьезность ситуации, Уэбстер почувствовал панику. Он сразу сменил схему лечения в надежде спасти печень пациентов, которая могла не выдержать воздействия токсинов.

Врач только переправил Уилкинсонов в более крупный медцентр, как у дверей внезапно появилась Эрин Паттерсон с жалобами на боль в желудке и диарею. Поняв, что перед ним стоит хозяйка, приготовившая ту самую говядину, Уэбстер тут же спросил, где она взяла грибы. Паттерсон заявила, что купила их в супермаркете.

Именно тогда Уэбстер впервые заподозрил ее в намеренном отравлении. Скажи она, что собрала их в лесу, как это делали многие местные жители, ей можно было бы поверить, но супермаркет...

Продукты в крупных сетях, перед тем как попасть на прилавок, проходят проверку, а поставщики там слишком крупные, чтобы в партии случайно оказались бледные поганки.

Уэбстер сказал Паттерсон о состоянии ее родных, но она не задала ему ни одного вопроса, а вместо этого сдала несколько анализов и отправилась домой. Уэбстер даже сообщил об этом в полицию, поскольку отказ от госпитализации мог стать фатальным.

Позже выяснилось, что Паттерсон отправилась домой, чтобы собрать вещи, покормить животных и ненадолго прилечь перед возвращением в больницу. Она вернулась самостоятельно и согласилась на обследование. При этом австралийка упорно отказывалась от предложения обследовать детей, которые, по ее словам, тоже пробовали говядину. В крови и моче Паттерсон не нашли никаких следов интоксикации. Ее вскоре выписали.

Дом Эрин Паттерсон в Леоганте, где состоялся тот самый ланч Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images

А вот ее гостям повезло куда меньше. В течение шести дней после ланча трое из четверых гостей распрощались с жизнью. Врачи не смогли спасти Гейл, Хизер и Дона. Несмотря на то что Дону даже сделали пересадку печени.

Среди жертв мог быть и муж Эрин, Саймон. Он был приглашен на ланч, но не пришел. Вполне вероятно, что к тому времени он уже подозревал кое-что насчет Эрин. Начиная с 2021 года он четырежды оказывался в больнице из-за ужасных пищевых отравлений.

Кто такая Эрин Паттерсон?

Эрин Паттерсон, в девичестве Скаттер, всегда была тихой и неловкой в общении. Она родилась в очень обеспеченной семье, ее мать была известным литературным критиком, но сама Эрин так и не нашла свое призвание. После школы она поступила в Университет Мельбурна на факультет естественных наук, но позже перевелась на бухгалтерский учет.

Уже после получения диплома Эрин прошла обучение на авиадиспетчера и около года проработала в Airservices Australia, при этом почти не общаясь с коллегами. Через несколько лет, в 2004 году, молодая женщина устроилась в RSPCA Australia (Королевское общество по предотвращению жестокости по отношению к животным) при городском совете города Монаш.

Тогда она и встретила Саймона Паттерсона, инженера, который тоже работал в совете. К тому времени ей исполнилось 30 лет, и у них завязались отношения. Остается только гадать, знал ли глубоко верующий баптист Саймон о богатстве семьи новой подруги и повлияло ли это на его решение связать жизнь с Эрин, атеисткой.

Как бы там ни было, в июле 2006 года Эрин унаследовала два миллиона австралийских долларов от бабушки. Деньги выплачивались ей в течение восьми лет, с 2007 года

В том же году она вышла замуж за Саймона и переехала с ним в Западную Австралию. Они жили в принадлежащих семье Паттерсона домах в Перте, Йорке и Пембертоне.

В Пембертоне Эрин открыла букинистический магазин. Она любила книги — особенно детективы. У пары вскоре родился сын. Позже Эрин заявляла, что в те годы у нее сложились близкие отношения со свекром и свекровью — Доном и Гейл Паттерсонами.

Несмотря на воцерковленность родителей Паттерсона, Эрин испытывала симпатию к Дону. У них было много общего: он тоже любил читать и обладал мягким характером. Перед рождением дочери пара даже переехала в Кунварру, штат Виктория, чтобы быть ближе к родне Саймона. Вся семья посещала баптистскую церковь, где пастором был Иэн Уилкинсон, муж сестры Гейл — Хизер.

Хизер и Иэн Уилкинсоны Фото: Daily Mail

Отец Эрин умер от рака около 2011 года, а мать — в 2019-м. Вместе с сестрой она унаследовала все их имущество, включая дом престарелых на побережье в Идене стоимостью 900 тысяч австралийских долларов. Внушительное наследство и симпатия к новым родственникам позволили Эрин быть щедрой: они с Саймоном одолжили его сестрам и братьям деньги на покупку жилья.

Разлад в семье Паттерсонов

Однако семейная жизнь не была безоблачной. Саймон и Эрин несколько раз на время расставались, а в 2015 году стали жить отдельно. При этом им удавалось сохранять добрые отношения продолжительное время — до 2022 года они даже ездили в совместные отпуска.

В 2022 году все изменилось бесповоротно, потому что Саймон в своей налоговой декларации указал, что холост. Эта деталь лишила Эрин всех льгот, которые она получала будучи замужней женщиной. Ее годовые расходы значительно увеличивались из-за повышенной налоговой ставки. Саймон утверждал, что причиной стала ошибка бухгалтера.

Однако правда могла быть и иной. Уже в суде Саймон упоминал, что, по его мнению, бывшая супруга психически нестабильна. Он подозревал, что она страдает от какой-то формы аутизма. Именно ее отстраненность и замкнутость он считал причинами разрыва

Примерно с 2017 года Эрин состояла в групповом чате с 12 другими женщинами. Они все были членами большого тру-крайм-сообщества и, сдружившись, создав собственную группу в мессенджере, Эрин делилась с виртуальными подругами рецептами, идеями, книгами и своими проблемами. Она рассказывала им, что Саймон одержим контролем и не брезгует психологическим давлением.

Дон и Гейл Паттерсоны, свекры Эрин Паттерсон Фото: Daily Mail

Эрин жаловалась и на излишнюю религиозность мужа и его родственников, которые хотели, чтобы дети были вовлечены в жизнь церкви и знали священные тексты. Но главное — она была в бешенстве, что они демонстративно остались в стороне, когда Саймон подкинул ей свинью с налоговой декларацией. В конце концов, это благодаря ее деньгам существенная часть семейства Паттерсон обзавелась жильем.

Я уважаю вашу позицию, но я продолжу публиковать здесь сообщения по вопросам, которые считаю важными и за которые, как я считаю, Саймон должен нести ответственность. Особенно за те трудности, которые он мне создает. Я надеюсь, что вы как его родители будете обеспокоены тем, что он принимает решения из неприязни и гнева, вместо того чтобы действовать в интересах своих детей Эрин Паттерсон сообщение свекрам

Грибы

В том же чате она обсуждала с подругами сбор грибов — привычка, которую она завела еще во времена пандемии. В апреле 2023 года Паттерсон купила дегидратор, в котором сушила грибы, и даже присылала снимки с новым приобретением.

Я подмешиваю порошок из перемолотых грибов во все подряд. Вчера добавила в шоколадные брауни — дети даже не догадались Эрин Паттерсон сообщение подругам в общий чат

Ближе к дате рокового ланча она просила у подруг подходящий рецепт говядины по-веллингтонски. В конце концов она выбрала рецепт известного в Австралии шеф-повара Наги Маехаси.

Когда выяснилось, что причиной отравления стали грибы, Паттерсон начала путаться в показаниях. Сначала она заявила, что купила грибы в китайской лавке. Затем — что намеревалась использовать шампиньоны из супермаркета. Потом объяснила, что, должно быть, перепутала разные виды сушеных грибов, которые хранила в контейнерах в шкафу. Главное — она продолжала настаивать, что готовила из покупных грибов, а не использовала собственноручно собранные.

При этом следствие быстро выяснило, что весной 2023 года Паттерсон ездила в Лох и Аутрим — известные места произрастания смертельно опасных бледных поганок

На допросах Паттерсон отрицала наличие в ее доме дегидратора. Эта ложь тоже быстро вскрылась — нашлась видеозапись со свалки, на которой видно, как австралийка избавляется от прибора сразу после ланча. Позже в ее телефоне нашли следы поисковых запросов о бледных поганках.

В суде Паттерсон и ее адвокат настаивали, что отравление было непредумышленным, а попытка избавиться от дегидратора — следствием паники. Якобы австралийка испугалась, что ее могут в чем-то обвинить, как только узнала, что ее родственники в больнице.

Эрин Паттерсон выходит из офиса своих юристов после начала расследования Фото: Chris Hopkins / The Age via Getty Images

Присяжные признали Эрин Паттерсон виновной в предумышленном убийстве троих человек

В ходе разбирательства выяснялись многочисленные странности и несостыковки в показаниях Паттерсон. Так, например, оказалось, что у нее на самом деле не было рака.

Австралийка признала свою ложь, но заявила, что солгала из стыда: на самом деле она якобы собиралась сделать шунтирование желудка, чтобы навсегда решить проблему лишнего веса и нездоровых отношений с едой. По ее словам, ей даже назначили дату операции. Однако позже выяснилось, что и это было ложью.

Неправдой оказались и многочисленные противоречивые показания о хранении сушеных грибов в разных контейнерах — в ее кухонных шкафах не нашли ни бледных поганок, ни любых других грибов.

Паттерсон выдумала даже диалог с мужем, который якобы заставил ее избавиться от дегидратора. Она рассказывала, что встретила Саймона в больнице, и тот, припомнив ее любовь к грибам и наличие дегидратора, спросил: «Так вот как ты травила моих родителей?» По словам Саймона, этого разговора не было.

Кроме того, Эрин пыталась отравить Саймона и до рокового ланча. Судья и прокурор не одобрили приобщения подозрений Саймона к делу, но он поделился информацией с прессой. По его словам, с 2020 года он трижды испытывал симптомы сильного пищевого отравления — каждый раз после необычных блюд жены, среди которых он упоминал пасту, карри и тушеную говядину.

Последнее отравление оказалось таким серьезным, что он потерял сознание и врачи ввели его в искусственную кому. В посте в соцсетях Саймон написал, что в тот раз был близок к смерти. Он также свидетельствовал против жены в суде.

Я потерял сознание дома, затем провел 16 дней в искусственной коме, за это время мне сделали три экстренные операции, в основном на тонком кишечнике, плюс одну плановую. Мою семью дважды звали попрощаться со мной, так как не ожидали, что я выживу Саймон Паттерсон

Суд над Эрин Паттерсон длился 40 дней, у присяжных ушло шесть дней на то, чтобы вынести вердикт — виновна. Иэн Уилкинсон, единственный выживший, давал показания в суде, но не явился на финальное заседание.

Иэн Уилкинсон идет в суд, чтобы дать показания Фото: Jason South / The Age via Getty Images

Тру-крайм Эрин Паттерсон

Дело Паттерсон стало своего рода змеей, проглотившей собственный хвост. Женщина, увлекавшаяся детективами и тру-краймом, благополучная домохозяйка, мать двоих детей, сама оказалась героиней расследования, которое больше года занимало умы детективов-любителей по всему миру.

На заседания по делу Паттерсон ходили журналисты, подкастеры, блогеры, писатели. Она стала отравительницей, героиней мемов, персонажем документальных фильмов, передач и статей.

И это неудивительно. Главными героями тру-крайм-историй чаще других становятся мужчины — маньяки или особенно хитроумные рецидивисты. Женщины появляются и в сюжетах, и на скамье подсудимых куда реже. Тем интереснее читать о них.

На платформе Reddit ей посвящены сотни веток обсуждений. Люди спорят о том, психопатка ли Паттерсон, умна она или глупа, что ей двигало и почему она, так тщательно подготовившись к ланчу, совсем не продумала, как будет действовать после него. Есть и те, кто задается вопросом, могла ли Паттерсон говорить правду и можно ли верить ее слезам.

Портрет Эрин Паттерсон на одной из улиц Мельбурна Фото: Rod McGuirk / AP

Издательства, стриминговые платформы и кинокомпании уже борются за права на экранизацию дела грибной отравительницы. Еще до вынесения приговора австралийская телекомпания ABC анонсировала сериал Toxic, основанный на этом деле. Продюсер Тони Айрес пообещал зрителям глубокое погружение в историю, а не просто сенсацию. В работе над проектом участвует журналистка Рейчел Браун, создавшая популярный ежедневный подкаст о деле Паттерсон Mushroom Case Daily.

Этим дело не ограничивается. Платформа Stan снимет об этом деле документальный фильм «Поганки». Издательство Allen & Unwin выпустит книгу «Грибные убийства» с ранее неизвестными деталями. В соцсетях уже обсуждают, кто сыграет роль Паттерсон, предлагают кандидатуры от Тони Коллетт до Кэти Бейтс.

Возможно, Паттерсон так и не нашла свое призвание, а ее книжный магазин закрылся. Однако человеческие страсти буквально вымостили дорогу для воплощения в жизнь тех сюжетов, которые она увлеченно обсуждала на форумах. Паттерсон не стала Агатой Кристи, но начиная с апреля 2023 года поселилась в одном из ее сюжетов. И уже никогда его не покинет.