Один человек погиб из-за удара молнии в парке «Патриот»

РИА Новости: один человек скончался после удара молнии в парке «Патриот»

После удара молнии в подмосковном парке «Патриот» скончался один человек, еще трое пострадали. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на подмосковный Минздрав.

Пострадавших доставили в медучреждение Минздрава Московской области, говорится в сообщении. Состояние одного из поступивших оценивается как тяжелое, остальных — средней степени тяжести.

В воскресенье, 28 июля, молния попала в трех человек в Подмосковье и повалила их на землю. Она ударила в зонт одного из мужчин, после чего он потерял сознание. Сознания лишился и второй мужчина, за жизнь которого сейчас борются врачи. Запись с камер после случившегося опубликовал Telegram-канал Mash.

Позднее стало известно, что молния ударила еще в один дом в Подмосковье. Инцидент произошел в селе Подберезники Коломенского района. Хозяйка дома в этот момент находилась на улице и не пострадала, однако при пожаре сгорела мансарда здания.