Молния ударила еще в один дом в Подмосковье, после чего он загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По словам очевидцев, разряд пришелся на строение в селе Подберезники Коломенского района. Собеседники издания рассказали, что хозяйка дома в момент случившегося находилась неподалеку на улице и не пострадала. Известно, что при пожаре сгорела мансарда, возгорание тушат.
Отмечается, что в Москве и Московской области местами продолжает идти дождь.
Ранее в Подмосковье несколько человек пострадали от удара молнии. В парке «Патриот» молния ударила в людей, находившихся на центральной площади перед Главным храмом Вооруженных Сил России .