Молния ударила еще в один дом в Подмосковье

В селе Подберезники в Подмосковье от удара молнии загорелся дом

Молния ударила еще в один дом в Подмосковье, после чего он загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, разряд пришелся на строение в селе Подберезники Коломенского района. Собеседники издания рассказали, что хозяйка дома в момент случившегося находилась неподалеку на улице и не пострадала. Известно, что при пожаре сгорела мансарда, возгорание тушат.

Отмечается, что в Москве и Московской области местами продолжает идти дождь.

Ранее в Подмосковье несколько человек пострадали от удара молнии. В парке «Патриот» молния ударила в людей, находившихся на центральной площади перед Главным храмом Вооруженных Сил России .