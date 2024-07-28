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16:13, 28 июля 2024Россия

Появилось видео попадания молнии в трех человек в Подмосковье

Mash: появилось видео момента, когда молния попала в трех человек в Подмосковье

В сети появилось видео момента, когда молния попала в трех человек в Подмосковье и повалила их на землю. Запись с камер наблюдения публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что три человека стоят рядом, а один из них держит зонт. В момент предполагаемого удара молнии они все падают на землю.

Инцидент произошел в подмосковном парке «Патриот» на центральной площади перед Главным храмом Вооруженных Сил России. Уточняется, что молния попала в зонт мужчины и задела прохожих. Двое из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

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      Марк Успенский
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