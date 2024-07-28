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21:15, 28 июля 2024Россия

Экстренные службы раскрыли подробности о пострадавших от удара молнии в Подмосковье

Пострадавшие от удара молнии в парке «Патриот» прятались под зонтом от дождя

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Люди, в которых ударила молния в подмосковном парке «Патриот», прятались под зонтом от дождя. Подробности раскрыли экстренные службы, пишет РИА Новости.

«На главной площади перед Храмом в подмосковном парке "Патриот" четверо людей прятались от дождя под зонтом, когда в них ударила молния», — сообщил собеседник агентства. По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в подмосковном парке «Патриот» на центральной площади перед Главным храмом Вооруженных Сил России.

Ранее также стало известно, что молния ударила еще в один дом в Подмосковье. Инцидент произошел в селе Подберезники Коломенского района. Хозяйка дома в этот момент находилась на улице и не пострадала, однако при пожаре сгорела мансарда здания.

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      Марина Совина
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