Мужчина пережил восьмиминутную остановку сердца и рассказал о видениях загробного мира

Британец пережил восьмиминутную остановку сердца и увидел загробный мир

Житель города Ноттингем, Великобритания, пережил остановку сердца в 65 лет и увидел тот свет. Об этом он рассказал Daily Mirror.

С возрастом у Дэйва Синглтона появились проблемы с сердечно-сосудистой системой. Однажды, вернувшись домой, британец почувствовал, что биение его сердца замедляется. Он попросил соседку проверить его пульс, и та, испугавшись, вызывала скорую.

Мужчину тут же доставили в больницу, где подключили аппаратам жизнеобеспечения. Как только сердце Синглтона останавливалось, его тут же реанимировали. Так повторилось несколько раз. Мужчина вспоминает, что чувствовал себя так, будто его избил боксер-тяжеловес. Несмотря на усилия врачей, во время одного из приступов у британца случилась восьмиминутная остановка сердца. В этот период, как утверждает мужчина, он и попал в загробный мир.

Я сидел в прекрасном саду, залитом теплым солнечным светом. Позади меня была высокая живая изгородь, и я слышал голоса и смех с другой ее стороны. Я знал, что там собрались мои семья и друзья, так что, должно быть, это было особенное событие Дэйв Синглтон

По словам Синглтона, он чувствовал, что должен присоединиться к близким, но вместо этого остался сидеть и восхищаться видами полей и холмов. «Я был счастлив и доволен», — признался он. Вдруг видение исчезло, и мужчина снова открыл глаза в палате. Над ним склонились врачи, только что спасшие его жизнь. «Честно говоря, я не хотел возвращаться, так как было очень некомфортно и шумно», — отметил мужчина.

После этого случая Синглтону установили кардиостимулятор. По его словам, увиденное в момент остановки сердца утешило его и вдохновило на творчество. Сейчас мужчине уже 85 лет. Все прошедшие 20 лет он много путешествовал и занимался живописью.

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