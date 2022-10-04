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Шойгу поручил исключить нарушение прав россиян в ходе мобилизации

Министр обороны Шойгу поручил Генштабу исключить нарушение прав россиян в ходе мобилизации

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу поручил Генштабу исключить нарушение прав россиян в ходе проведения частичной мобилизации в стране. Об этом Минобороны сообщает в своем Telegram-канале.

Глава ведомства также поручил в полном обеспечить мобилизованных «необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами».

Кроме того, Шойгу обязал Генштаб довести до военных комиссариатов и призывных комиссий разъяснения по порядку предоставления отсрочек от частичной мобилизации. По его словам, прежде всего они должны касаться студентов, впервые обучающихся на очной и очно-заочной форме в учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

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Константин Лысяков
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