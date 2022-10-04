Шойгу поручил Генштабу дать разъяснения военкоматам по вопросу об отсрочках

Шойгу поручил Генштабу дать разъяснения призывным комиссиям и военкоматам по отсрочкам

Глава Минобороны Сергей Шойгу получил Генштабу довести до военных комиссариатов и призывных комиссий разъяснения по порядку предоставления отсрочек от частичной мобилизации. Об этом сообщили в Минобороны, пишет ТАСС.

Министр заявил, что разъяснения прежде всего касаются тех, кто учится на очной и очно-заочной форме обучения среднего и высшего профессионального образования впервые.

Разъяснения для военкоматов также касаются россиян, которые работают в организациях оборонно-промышленного комплекса, в области информационных технологий и на других системообразующих предприятиях.

Ранее Шойгу призвал не отказывать добровольцам в военкоматах без серьезных на то оснований. Он поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности ВС России контролировать весь комплекс мероприятий, которые проводятся при частичной мобилизации в стране.