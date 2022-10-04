Шойгу призвал не отказывать добровольцам в военкоматах

Шойгу призвал военкоматы не отказывать добровольцам без серьезных оснований

В рамках частичной мобилизации в российские военкоматы приходит множество добровольцев, им не следует отказывать без серьезных на то оснований. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

«В ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению — никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований», — сказал глава оборонного ведомства в ходе селекторного совещания.

Кроме того, он поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности Вооруженных сил (ВС) России тщательно контролировать весь комплекс мероприятий, которые проводятся при частичной мобилизации в стране.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

21 сентября Путин сообщил о начале частичной мобилизации. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Отмечается, что в рамках мобилизации будет задействовано около 300 тысяч россиян, что чуть более одного процента от общего мобилизационного резерва страны.