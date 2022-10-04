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Шойгу рассказал о подготовке мобилизованных россиян перед отправкой в зону СВО

Шойгу заявил, что мобилизованные проходят обучение на 80 полигонах и в 6 учебных центрах

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Россияне, которых мобилизовали, проходят обучение в шести учебных центрах и на 80 полигонах перед отправкой в зону проведения спецоперации. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

По его словам, мобилизованных направят в районы проведения спецоперации после боевого слаживания. Они будут находиться на этих территориях вместе с уже задействованными подразделениями.

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Глава Минобороны отчитался, что он поручил обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, а также назначить их на воинские должности.

27 сентября Шойгу лично проверил подготовку мобилизованных россиян на военных полигонах. Он проинспектировал практические занятия призванных из запаса россиян по огневой, тактической и медицинской подготовке. Они проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время.

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Анастасия Шейкина
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