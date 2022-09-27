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Шойгу лично проверил подготовку мобилизованных россиян на военных полигонах

Глава Минобороны Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Министр обороны Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки россиян, которые попали под частичную мобилизацию, на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Об этом пишет ТАСС.

Глава Минобороны проинспектировал практические занятия призванных из запаса россиян по огневой, тактической и медицинской подготовке. Они проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время.

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Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял, что после подготовки мобилизованные попадут на фронт только тогда, когда специальная комиссия примет решение о том, что данные подразделения боеготовы. По оценке сенатора, на это уйдет больше месяца.

Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации.

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Анастасия Шейкина
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