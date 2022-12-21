Финский генерал заявил о способности «вести войну, как на Украине»

Командующий ВС Финляндии Кивинен заявил о способности армии вести войну, как на Украине

Финляндия имеет значительную оборонительную возможность и способна «вести войну, подобной той, что идет на Украине». Об этом заявил командующий Вооруженными силами (ВС) страны генерал Тимо Кивинен, передает Bloomberg.

По его словам, в Финляндии, вероятно, самая большая в Европе огневая мощь на душу населения. Кивинен также отметил, что власти разочарованы тем, что страна до сих пор не вступила в НАТО, хотя с момента направленного альянсом приглашения прошло полгода. «Это оставило Финляндию и Швецию, которую также пригласили в НАТО, в так называемой серой зоне между отказом от неприсоединения к блоку и защитой в рамках пятой статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне», — говорится в сообщении.

Генерал подчеркнул, что Финляндия уже выполняет критерии членства в НАТО — довела расходы на оборону до двух процентов ВВП. Он также сообщил, что, несмотря на то, что население страны насчитывает всего 5,5 миллиона человек, у Финляндии больше артиллерии, чем у Франции и Германии вместе взятых. Она также может в случае военных действий мобилизовать до 280 тысяч человек — больше, чем Великобритания.

Ранее Кивинен заявил, что Финляндия за прошедшие десятилетия накопила значительный арсенал оружия, боеприпасов и техники, и в случае возможной войны с Россией армия готова оказать жесткое сопротивление. «Мы систематически разрабатывали нашу оборону именно для этого типа войны, которая ведется [на Украине], с массированным использованием артиллерии, танков и авиации», — уточнил генерал.