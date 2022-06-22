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Армия Финляндии заявила о готовности обороняться от «военной агрессии» России

Глава Минобороны Финляндии Кивинен заявил о готовности армии к возможной войне с Россией

Фото: Shutterstock

Финляндия за прошедшие десятилетия накопила значительный военный арсенал оружия, боеприпасов и техники, и в случае возможной войны с Россией армия готова оказать жесткое сопротивление. О готовности Хельсинки обороняться от «российской агрессии» заявил глава Минобороны генерал Тимо Кивинен, сообщает агентство Reuters.

«Мы систематически разрабатывали нашу оборону именно для этого типа войны, которая ведется [на Украине], с массированным использованием артиллерии, танков и авиации», — уточнил генерал. Он отметил, что информационная составляющая боевых действий тоже является «важной линией обороны», и украинский конфликт доказывает этот тезис.

На данный момент численность Вооруженных сил Финляндии составляет 280 тысяч человек с кадровым резервов в 870 тысяч. Хельсинки тратит на оборону два процента от собственного ВВП и сохраняет всеобщую воинскую повинность.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не устанавливал каких-либо сроков для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. При этом он отметил, что в Вашингтоне «конечно же, хотели бы, чтобы это произошло быстро». «Но это процесс, который требует консенсуса всех союзников по НАТО», — пояснил Прайс.

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Виктория Кондратьева
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