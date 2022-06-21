США отказались назвать сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО
США не устанавливали каких-либо сроков для вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Его цитирует РИА Новости.
Комментируя сообщения о том, что решение о вступлении этих двух стран в альянс вряд ли будет принято на саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня, Прайс ответил, что «не помнит, чтобы США устанавливали какие-либо сроки».
При этом он отметил, что в Вашингтоне «конечно же, хотели бы, чтобы это произошло быстро». «Но это процесс, который требует консенсуса всех союзников по НАТО», — пояснил Прайс.
Глава пресс-службы Госдепа добавил, что контакты между Финляндией, Швецией и Турцией, которая выступает против вхождения этих стран в НАТО, продолжаются. По словам Прайса, США не принимают участия в этих переговорах, но «оказывают поддержку Хельсинки и Стокгольму в усилиях по вступлению в альянс».
Ранее сообщалось, что на трехсторонней встрече в Брюсселе, которая была подготовлена генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Анкара, Стокгольм и Хельсинки не пришли к компромиссу и не добились прогресса в переговорах о членстве., поскольку турецкая делегация отказалась менять свою позицию.
Турция активно выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Власти страны объясняют это тем, что члены Рабочей партии Курдистана и «Отрядов народной самообороны», которые признаны Анкарой террористическими, «присутствуют в парламенте Швеции», «проводят демонстрации на улицах Стокгольма» и дают интервью шведским и финским телеканалам.