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В НАТО не достигли соглашения по вопросу вступления Швеции и Финляндии в альянс

В НАТО не смогли достичь компромисса по вопросу вступления Швеции и Финляндии в альянс

Фото: Johanna Geron / Reuters

В НАТО не достигли соглашения по вопросу вступления Швеции и Финляндии в альянс в преддверии саммита в Мадриде. Об этом сообщает газета Sözçü.

На трехсторонней встрече в Брюсселе, которая была подготовлена генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Анкара, Стокгольм и Хельсинки не пришли к компромиссу и не добились прогресса в переговорах о членстве.

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Газета, ссылаясь на источники Al-Monitor, отмечает, что турецкая делегация отказалась менять свою позицию. Также было заявлено, что Ибрагим Калын, глава турецкой делегации, не считает саммит НАТО в Мадриде крайним сроком для принятия решения о включении Швеции и Финляндии в альянс.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выступать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, члены Рабочей партии Курдистана и «Отрядов народной самообороны», которые признаны в Турции террористическими группировками, «присутствуют в парламенте Швеции», «проводят демонстрации на улицах Стокгольма» и дают интервью шведским и финским телеканалам.

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Виктория Кондратьева
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