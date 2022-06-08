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Эрдоган продолжит препятствовать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Эрдоган заявил, что продолжит выступать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выступать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, члены Рабочей партии Курдистана и «Отрядов народной самообороны», которые признаны в Турции террористическими группировками, «присутствуют в парламенте Швеции», «проводят демонстрации на улицах Стокгольма» и дают интервью шведским и финским телеканалам.

Все эти причины, заявил Эрдоган, не позволяют Турции согласиться на членство Финляндии и Швеции в НАТО. Он отметил, что Североатлантический альянс призван содействовать безопасности, а не распространению терроризма.

Ранее сообщалось, что Анкара выдвинула Стокгольму и Хельсинки десять условий, необходимых для членства в НАТО. В частности, Турция предложила поддержать ее в борьбе с признанной в стране террористической Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), а также их филиалами.

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Николай Чигасов
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