Эрдоган продолжит препятствовать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Эрдоган заявил, что продолжит выступать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выступать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, члены Рабочей партии Курдистана и «Отрядов народной самообороны», которые признаны в Турции террористическими группировками, «присутствуют в парламенте Швеции», «проводят демонстрации на улицах Стокгольма» и дают интервью шведским и финским телеканалам.

Все эти причины, заявил Эрдоган, не позволяют Турции согласиться на членство Финляндии и Швеции в НАТО. Он отметил, что Североатлантический альянс призван содействовать безопасности, а не распространению терроризма.

Ранее сообщалось, что Анкара выдвинула Стокгольму и Хельсинки десять условий, необходимых для членства в НАТО. В частности, Турция предложила поддержать ее в борьбе с признанной в стране террористической Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), а также их филиалами.