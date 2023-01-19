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09:00, 19 января 2023Россия

В Госдуме оценили вероятность призыва с 21 года этой весной

Генерал Картаполов заявил о нулевой вероятности призыва в армию с 21 года этой весной
Начало событий в новости Шойгу предложил изменить призывной возраст

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Изменение возраста призыва на службу требует требует законодательного оформления, а вероятность того, что уже весной 2023 года в армию начнут забирать не с 18, а с 21 года — нулевая. Такую оценку дал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова в четверг, 19 января, приводит РИА Новости.

«На мой взгляд, вероятность крайне низкая. Вероятность, по сути, нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить», — заявил депутат.

Ранее в январе Картаполов говорил, что при повышении призывного возраста с 18 лет до 21 года в России могут предусмотреть переходный период. Он отметил, что сейчас, предположительно, Минобороны прорабатывает соответствующие предложения. Поэтому, считает парламентарий, весенний призыв в России в 2023 году, скорее всего, будет проведен по старым правилам.

В декабре 2022 года глава Министерства обороны России Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва в стране с 18 лет до 21 года. При этом предельный возраст было предложено повысить до 30 лет. В какие сроки будет производиться изменение возраста призыва, министр не уточнил.

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Евгения Куликова
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