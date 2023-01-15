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17:48, 15 января 2023Россия

В Госдуме высказались о правилах весеннего призыва

Депутат Картаполов: весенний призыв в России в 2023 году может пройти по старым правилам

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Весенний призыв в России в 2023 году, скорее всего, будет проведен по старым правилам, без увеличения возраста призывников. На эту тему глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказался в эфире телеканала РБК.

«[Призывная кампания по новым правилам] не обязательно [пройдет] весной. Это один из возможных вариантов, я еще раз говорю, скорее всего, что он не будет реализован», — сообщил депутат.

В декабре 2022 года глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва в стране с 18 лет до 21 года. При этом предельный возраст было предложено повысить до 30 лет.

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Варвара Кошечкина
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