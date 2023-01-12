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13:39, 12 января 2023Россия

Кремль высказался о повышении призывного возраста в России

Песков: Путин поддержал повышение призывного возраста, но детали прорабатывает Минобороны
СюжетМинобороны:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о повышении призывного возраста для мужчин, однако оформлением идеи занимается министерство обороны страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента заявил, что разработка деталей новой инициативы — прерогатива Минобороны. «Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи — это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от министерства обороны», — высказался Песков.

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21 декабря глава Минобороны Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. В какие сроки будет производиться изменение возраста призыва в армию, глава ведомства в своем выступлении не уточнил.

12 января глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал о планах начать грядущий весенний призыв в армию россиян до 30 лет. В свою очередь, депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что в стране нужно сформировать законодательную базу для того, чтобы в 2023 году в армию начали призывать до 30 лет. Он допустил, что норма об увеличении призывного возраста до 21 года может заработать в 2023-м.

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Варвара Кошечкина
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