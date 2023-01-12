В Госдуме назвали условие начала призыва в армию до 30 лет в 2023 году

Швыткин заявил о необходимости принятия закона для призыва в армию до 30 лет в 2023 году

Для начала призыва в Российскую армию до 30 лет в 2023 году необходимо сформировать законодательную базу. Такое условие назвал заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, его комментарий приводит РИА Новости.

Накануне глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал о планах начать весенний призыв в армию россиян до 30 лет. В интервью «Парламентской газете» он отметил, что до начала весеннего призыва каждому военному комиссариату нужно будет выяснить, сколько людей у него попадает под новые требования.

Швыткин также допустил, что норма об увеличении призывного возраста до 21 года может заработать в 2023-м. «Не исключаю этого. Нам нужно сначала принять законодательную базу», — заявил он.

В конце декабря 2022 года глава Минобороны России Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. В какие сроки будет производиться изменение возраста призыва в армию, глава ведомства тогда не уточнил.