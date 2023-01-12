В Кремле раскрыли отношение Путина к идее повысить призывной возраст в России

Песков заявил, что Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста

Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Минобороны Сергея Шойгу о повышении призывного возраста в стране. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует [узнавать] информацию в Минобороны», — сказал пресс-секретарь главы государства.

21 декабря Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. О сроках подобных изменений он не уточнил.

Впоследствии глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что процесс повышения призывного возраста будет проходить поэтапно и займет от года до трех лет — для этого понадобится целый комплекс поправок в действующее законодательство, уточнил он, подчеркнув, что изменения коснутся закона «О воинской обязанности и военной службе».

С мнением Картаполова согласен депутат Юрий Швыткин. Нужно сформировать законодательную базу для того, чтобы в 2023 году в армию начали призывать до 30 лет, сказал он, допустив, что норма об увеличении призывного возраста до 21 года может заработать в 2023-м.

Сенатор Юрий Воробьев уточнил, что повышение призывного возраста в России с 18 лет до 21 года не предполагает отмену отсрочки для студентов. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что в случае изменения призывного возраста армия России станет профессиональнее и качественнее по составу.