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13:43, 22 декабря 2022Россия

В Совфеде заявили о сохранении отсрочки при повышении призывного возраста

Сенатор Воробьев: повышение призывного возраста не скажется на отсрочке для студентов

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Повышение призывного возраста в России с 18 лет до 21 года не предполагает отмену отсрочки для студентов. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев, чьи слова приводит ТАСС.

«Отсрочка [для студентов] все равно остается, конечно, этого никто не менял», — ответил сенатор агентству на соответствующий вопрос.

21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. В какие сроки будет производиться изменение возраста призыва в армию, глава ведомства в своем выступлении не уточнил.

Позднее глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов допустил увеличение призывного возраста граждан с 18 лет до 21 года в следующем году.

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Никита Абрамов
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