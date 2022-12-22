В Госдуме допустили изменение призывного возраста в следующем году

Депутат Картаполов: увеличение призывного возраста может произойти в 2023 году

Увеличение призывного возраста граждан с 18 лет до 21 года можно реализовать только через изменения в законодательстве, это может произойти в следующем году. Это допустил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, пишет ТАСС.

По словам парламентария, российские власти ждут официальных предложений от Министерства обороны по этому вопросу. «Что касается сроков, я думаю, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано», — подчеркнул он.

Вместе с тем депутат заявил, что думский комитет по обороне поддерживает предложение Минобороны об увеличении призывного возраста.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. В какие сроки будет производиться изменение возраста призыва в армию, глава ведомства в своем выступлении не уточнил.