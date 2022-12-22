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15:41, 22 декабря 2022Россия

Полковник перечислил плюсы изменения призывного возраста в России

Аналитик Матвийчук: в случае изменения призывного возраста армия станет профессиональнее

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Армия России станет профессиональнее и качественнее по составу в случае изменения призывного возраста. Преимущества соответствующего решения в беседе с «Говорит Москва» перечислил военный аналитик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

В числе других плюсов эксперт назвал возможность для прошедших службу граждан принять более взвешенное и осознанное решение о подписании контракта.

«Контингент призывной 18 лет по современным меркам — это слишком юные ребята, инфантильные люди, которые в жизни ничего не видели. В 21 год он уже окончил школу, возможно, окончил техникум, институт, определился в этой жизни, соображает, что ему нужно», — считает собеседник радиостанции.

Таким образом, отметил Матвийчук, будет меняться качественное соотношение призывного состава.

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Ранее глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов допустил, что увеличение призывного возраста граждан с 18 лет до 21 года может произойти уже в следующем году. По словам парламентария, российские власти ждут официальных предложений от Министерства обороны по этому вопросу.

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. В какие сроки будет производиться изменение возраста призыва в армию, глава ведомства в своем выступлении не уточнил.

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Варвара Кошечкина
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