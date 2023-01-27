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12:04, 27 января 2023Россия

В Кремле высказались о помиловании участвующих в СВО российских заключенных

Представитель Путина Песков заявил, что помилование участвующих в СВО заключенных законно
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Помилование участвующих в специальной военной операции российских заключенных соответствует российским законам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так представитель главы государства ответил на вопрос об уже состоявшемся помиловании военнослужащих из числа заключенных. По словам представителя президента, некоторые указы о помиловании составляются и подписываются в закрытом режиме, однако вся процедура выполняется в правовом поле.

«Существуют указы открытые, существуют указы с различными грифами секретности, поэтому об указах я ничего не могу говорить», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что первая группа заключенных, участвовавших в СВО на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование. Известно, что после помилования из зоны боевых действий вернулись уже более сотни рекрутированных из колоний штурмовиков. Среди них — риелтор Александр Тютин, осужденный в 2021 году за организацию убийства четырех человек.

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Марк Леонов
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