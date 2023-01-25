Пригожин оценил возвращение из ЧВК риелтора-убийцы фразой «выжил по иронии»

Пригожин фразой «выжил по иронии» оценил возвращение после службы в ЧВК риелтора Тютина

Бизнесмен Евгений Пригожин фразой «выжил по иронии» оценил возвращение после службы в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» риелтора Александра Тютина, осужденного в 2021 году за организацию убийства четырех человек. Полный комментарий бизнесмена приводит пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

До этого журналисты попросили Пригожина высказаться по ситуации с Тютиным. Бизнесмен в своем ответе предпочел объяснить, что происходит с экс-заключенными после добровольного участия в составе ЧВК в специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Некий заключенный убил, будучи риелтором, семью из четырех человек. Вы эту семью не знаете и не видели. Но вас возмущает сам факт. Этот заключенный пошел на войну и погиб. Или чудом остался жив. Он — убийца, и на войне стоит троих-четверых, а то и больше мальчиков-одуванчиков, у которых молоко на губах еще не обсохло. Среди этих мальчиков-одуванчиков — ваш сын, ваш отец и ваш муж. Положите на весы, чего вы больше хотите, чтобы пошел воевать риелтор-убийца или ваши близкие, которых вы, наверное, в отличие от риелтора-убийцы, получите в цинковых гробах», — отметил основатель ЧВК «Вагнер».

По словам Пригожина, тот факт, что Тютин выжил, является чудом. «В том аду и в той мясорубке, в которой они погибли, выжить было невозможно. А если он выжил по иронии судьбы, то он уже не Вася-риелтор-убийца, а Петя-воин-счастливчик», — заявил он.

Кроме того, пресс-служба «Конкорда» опубликовала фото рапорта, согласно которому Тютин в ноябре 2022 года во время штурма уничтожил наблюдательный пункт и пулеметный расчет Вооруженных сил Украины. Риелтор-убийца ликвидировал в ходе СВО семь человек и был контужен.

24 января стало известно, что российский предприниматель Александр Тютин, осужденный за убийство четырех человек в 2021 году, на днях вылетел в Турцию. Он отслужил в зоне СВО в составе ЧВК и был освобожден по истечении шестимесячного контракта. Тютин стал штурмовиком в июле 2022 года, когда находился в колонии №9 в Карелии. Хотя возраст набора ограничивается 50 годами, мужчину взяли, несмотря на то, что ему на тот момент было 65 лет.

Тютин стал фигурантом уголовного дела в 2018 году, когда, не желая делиться наследством с племянницей, организовал ее заказное убийство. В 2021-м по решению присяжных он был осужден на 23 года.