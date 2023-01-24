Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:42, 24 января 2023Силовые структуры

Осужденный за убийство четырех человек российский бизнесмен вернулся из ЧВК

Осужденный за убийство четырех человек бизнесмен Тютин после службы в ЧВК улетел в Турцию

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российский бизнесмен Александр Тютин, осужденный за убийство четырех человек в 2021 году на днях вылетел в Турцию. Об этом во вторник, 24 января, сообщает 47news.

По данным издания, бывший российский заключенных отслужил в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине в составе частной военной компании (ЧВК) и был освобожден по истечении шестимесячного контракта. Он стал штурмовиком в июле 2022 года, когда находился в колонии № 9 в Карелии. Хотя возраст набора ограничивается 50 годами, Тютина взяли не смотря на то, что ему на тот момент было 65 лет.

Издание отмечает, что из зоны СВО не смотря на преклонный возраст и службу штурмовиком, Тютин вернулся без единого ранения. После чего немедленно отбыл в Турцию, куда ранее вылетела его супруга.

Он стал фигурантом уголовного дела в 2018 году, когда не желая делиться наследством с племянницей, организовал ее заказное убийство. Но под видом киллера оказался оперативник МВД и Тютина задержали.

Материалы по теме:
«Есть две дороги — с нами или на кладбище» Как украинские бандиты в 1990-е устроили войну за контроль над Крымом
«Есть две дороги — с нами или на кладбище»Как украинские бандиты в 1990-е устроили войну за контроль над Крымом
22 января 2023
«Кровь лилась рекой» В Петербурге судят легендарного авторитета. Почему его связывают с самыми громкими убийствами 90-х?
«Кровь лилась рекой»В Петербурге судят легендарного авторитета. Почему его связывают с самыми громкими убийствами 90-х?
16 декабря 2022
Первая кровь. Как две бандитские группировки устроили в Москве первую в истории СССР разборку со стрельбой
Первая кровь.Как две бандитские группировки устроили в Москве первую в истории СССР разборку со стрельбой
20 января 2023

В ходе раскрытия преступления обнаружилось, что Тютин также является заказчиком убийства семьи предпринимателя Дмитрия Зейналова в 2005 году. Зейналов, его жена и двое детей были убиты в августе того года на территории садоводства «Серебряный ручей».

Мотивом преступления стали деньги, имущество и наследство. Зейналов и Тютин были совладельцами компании «Троицкий дом-2». Зейналов ушел из фирмы, Тютин заказал его убийство, и 50 процентов отошли Тютину. Наследники были убиты, чтобы им ничего не досталось.

Александр Тютин был осужден в 2021 году по решению суда присяжных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В Киеве заявили о готовности 12 стран передать Украине танки Leopard
Стало известно о желании России передать Ирану боевые вертолеты
Стало известно о неудачных попытках Украины форсировать Днепр
ЛГБТ-активисты раскритиковали Бейонсе за концерт в Дубае
Россиянин снял на видео вытекающее во время полета самолета топливо
ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на приграничное российское село
Кадыров показал отправку новой группы добровольцев в зону СВО
В Госдуме объяснили планы обобщить декларации депутатов
Убивший подругу и спрятавший труп на участке ее бабушки россиянин получил срок
Раскрыты сроки поддержки пользователей Windows 11
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.