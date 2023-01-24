Осужденный за убийство четырех человек российский бизнесмен вернулся из ЧВК

Осужденный за убийство четырех человек бизнесмен Тютин после службы в ЧВК улетел в Турцию

Российский бизнесмен Александр Тютин, осужденный за убийство четырех человек в 2021 году на днях вылетел в Турцию. Об этом во вторник, 24 января, сообщает 47news.

По данным издания, бывший российский заключенных отслужил в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине в составе частной военной компании (ЧВК) и был освобожден по истечении шестимесячного контракта. Он стал штурмовиком в июле 2022 года, когда находился в колонии № 9 в Карелии. Хотя возраст набора ограничивается 50 годами, Тютина взяли не смотря на то, что ему на тот момент было 65 лет.

Издание отмечает, что из зоны СВО не смотря на преклонный возраст и службу штурмовиком, Тютин вернулся без единого ранения. После чего немедленно отбыл в Турцию, куда ранее вылетела его супруга.

Он стал фигурантом уголовного дела в 2018 году, когда не желая делиться наследством с племянницей, организовал ее заказное убийство. Но под видом киллера оказался оперативник МВД и Тютина задержали.

В ходе раскрытия преступления обнаружилось, что Тютин также является заказчиком убийства семьи предпринимателя Дмитрия Зейналова в 2005 году. Зейналов, его жена и двое детей были убиты в августе того года на территории садоводства «Серебряный ручей».

Мотивом преступления стали деньги, имущество и наследство. Зейналов и Тютин были совладельцами компании «Троицкий дом-2». Зейналов ушел из фирмы, Тютин заказал его убийство, и 50 процентов отошли Тютину. Наследники были убиты, чтобы им ничего не досталось.

Александр Тютин был осужден в 2021 году по решению суда присяжных.