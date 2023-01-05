Пригожин сообщил о завершении контракта и помиловании первой группы заключенных

Глава «Вагнера» Пригожин: первая группа бывших заключенных завершила контракт и помилована

Первая группа бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование. Об этом сообщил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, передает РИА Новости.

«Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые», — сказал он. Бизнесмен отметил, что среди этих людей было много тех, кто оказался за решеткой случайно или в силу характера.

Помилование получили два десятка бывших заключенных. Во время службы они получали зарплату, хотя и меньше, чем остальные добровольцы.

1 января ставшие добровольцами в спецоперации на Украине бывшие заключенные поблагодарили ЧВК «Вагнер» за возможность изменить жизнь. Свою благодарность они высказали основателю группы Евгению Пригожину. «Спасибо, что в семью большую, крепкую приняли. Мы поняли, что такое дружба», — сказал один из них. Сейчас бойцы находятся в медицинском учреждении, после восстановления они намерены дальше принимать участие в боевых действиях.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что на фронте равны и добровольцы, и вагнеровцы. «Нельзя их разделять и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину. На всех должны распространяться нормы законов, которые касаются участников боевых действий», — отметил политик. он подчеркнул, что, если человек погиб, защищая Россию, региональные органы власти должны помочь родственникам и сделать все, чтобы увековечить его память.

