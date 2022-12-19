Володин порассуждал о погибших бойцах ЧВК «Вагнер»

Володин заявил, что законы должны распространяться на погибших в СВО бойцов ЧВК «Вагнер»

Нормы действующих законов в России должны распространяться на бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», погибших в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, его рассуждения приводит «Интерфакс».

По его мнению, на фронте равны и добровольцы, и вагнеровцы. «Нельзя их разделять и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину. На всех должны распространяться нормы законов, которые касаются участников боевых действий», — отметил спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что если человек погиб, защищая Россию, региональные органы власти должны помочь родственникам и сделать все, чтобы увековечить его память.

Он также заверил, что комитет Госдумы по обороне подготовит соответствующие предложения.

Ранее бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на отказ властей Санкт-Петербурга хоронить погибшего на Украине заключенного. Он счел ситуацию вандализмом и издевательством над памятью погибших солдат и подчеркнул, что в ЧВК бывшие заключенные и сотрудники правоохранительных органов «воют плечом к плечу».

До этого петербургские СМИ выяснили, что погибшего в зоне СВО заключенного Дмитрия Меньшикова не удается похоронить на Аллее Славы Белоостровского кладбища города из-за городских властей. Последние якобы требовали дополнительного разрешения от государственного казенного учреждения «Специализированная служба Санкт‑Петербурга по вопросам похоронного дела».

