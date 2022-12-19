Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:04, 19 декабря 2022Россия

Володин порассуждал о погибших бойцах ЧВК «Вагнер»

Володин заявил, что законы должны распространяться на погибших в СВО бойцов ЧВК «Вагнер»
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Нормы действующих законов в России должны распространяться на бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», погибших в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, его рассуждения приводит «Интерфакс».

По его мнению, на фронте равны и добровольцы, и вагнеровцы. «Нельзя их разделять и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину. На всех должны распространяться нормы законов, которые касаются участников боевых действий», — отметил спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что если человек погиб, защищая Россию, региональные органы власти должны помочь родственникам и сделать все, чтобы увековечить его память.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Недооценивать врага — преступление» Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
«Недооценивать врага — преступление»Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
28 ноября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022

Он также заверил, что комитет Госдумы по обороне подготовит соответствующие предложения.

Ранее бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на отказ властей Санкт-Петербурга хоронить погибшего на Украине заключенного. Он счел ситуацию вандализмом и издевательством над памятью погибших солдат и подчеркнул, что в ЧВК бывшие заключенные и сотрудники правоохранительных органов «воют плечом к плечу».

До этого петербургские СМИ выяснили, что погибшего в зоне СВО заключенного Дмитрия Меньшикова не удается похоронить на Аллее Славы Белоостровского кладбища города из-за городских властей. Последние якобы требовали дополнительного разрешения от государственного казенного учреждения «Специализированная служба Санкт‑Петербурга по вопросам похоронного дела».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки от ВСУ
В России выявили 6341 случай коронавируса
Предложение квартир в новостройках достигло рекорда в Москве
Володин порассуждал о погибших бойцах ЧВК «Вагнер»
Женщина бросила работу визажистки ради коров и кур и не пожалела
Задержание ФСБ передававшего секретные данные Украине россиянина попало на видео
Нюша прошлась по улице в откровенном наряде и вызвала споры в сети
Бывшему прокурору подмосковного Раменского запросили 20 лет за взятки
Кличко сообщил о повреждении инфраструктуры Киева
Татьяна Буланова раскритиковала жизнь за городом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.