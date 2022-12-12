Пригожин ответил на отказ хоронить погибшего в СВО заключенного в Петербурге

Пригожин отреагировал на отказ властей Петербурга хоронить погибшего в СВО заключенного

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин знает об отказе властей Санкт-Петербурга хоронить погибшего в ходе специальной военной операции (СВО) заключенного. Его реакцию на сложившуюся ситуацию публикует официальный Telegram-канал его пресс-службы.

Пригожин назвал ситуацию вандализмом и издевательством над памятью погибших участников СВО и подчеркнул, что в ЧВК «Вагнер» бывшие заключенные и сотрудники правоохранительных органов «воют плечом к плечу». ЧВК будет бороться за каждого бойца вне зависимости от того, является он заключенным или нет, добавил бизнесмен.

«Мы добьемся того, чтобы он был захоронен на Аллее Героев, а после этого разберемся, кто прав, кто виноват. И будем выдергивать за уши каждого гаденыша и привлекать его к ответу. Чтобы он заглянул в глаза этого погибшего бойца, который со своими боевыми товарищами исполняет контракт с Родиной до конца, живыми или мертвыми», — цитирует пресс-служба слова Пригожина.

Ранее местные СМИ писали, что погибшего в зоне СВО заключенного Дмитрия Меньшикова не удается похоронить на Аллее Славы Белоостровского кладбища города из-за властей Петербурга. Те требуют от них дополнительного разрешения от государственного казенного учреждения «Специализированная служба Санкт‑Петербурга по вопросам похоронного дела».

После отказа в похоронах для участника СВО «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» обратилась к губернатору города Александру Беглову с просьбой принять решение по захоронению Меньшикова.