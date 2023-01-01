Бывшие заключенные поблагодарили ЧВК «Вагнер»

Ставшие добровольцами экс-заключенные поблагодарили ЧВК «Вагнер» за шанс изменить жизнь

Ставшие добровольцами в специальной военной операции на Украине бывшие заключенные поблагодарили частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» за возможность изменить жизнь. Свою благодарность они высказали основателю группы Евгению Пригожину, который посетил проходящих реабилитацию, чтобы поздравить их с праздником. Об этом сообщает РИА Новости.

«Спасибо, что в семью большую, крепкую приняли. Мы поняли, что такое дружба», — сказал один из них.

Сейчас бойцы находятся в медицинском учреждении, после восстановления они намерены дальше принимать участие в боевых действиях.

Ранее Пригожин показал на видео заключенных из Кемеровской области (Кузбасса), вступивших в вооруженное формирование. Публикацией этого видео Пригожин отреагировал на запрос портала NGS42.Ru о посещении им колоний Кемеровской области для набора новых бойцов ЧВК. В ответ на вопрос издания, действительно ли осужденные из Кузбасса пополнили ряды бойцов ЧВК «Вагнер», тот ответил: «Находился рядом, вопрос переадресовал».

