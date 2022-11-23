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13:23, 23 ноября 2022Россия

Пригожин снял на видео вступивших в ЧВК «Вагнер» заключенных

Основатель «Вагнера» Пригожин снял на видео вступивших в ЧВК заключенных из Кузбасса
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин снял на видео заключенных из Кемеровской области (Кузбасса), вступивших в вооруженное формирование. Видео было опубликовано в официальной группе пресс-службы компании «Конкорд», владельцем которой является Пригожин, во «ВКонтакте».

Публикацией этого видео Пригожин отреагировал на запрос портала NGS42.Ru о посещении им колоний Кемеровской области для набора новых бойцов ЧВК. В ответ на вопрос издания, действительно ли осужденные из Кузбасса пополнили ряды бойцов ЧВК «Вагнер», тот ответил: «Находился рядом, вопрос переадресовал».

На кадрах видео, опубликованных пресс-службой «Конкорда», одетые в военную форму мужчины с оружием в руках рассказывают, что в скором времени «заработают медали».

«Здорово, пацаны. Мы из Кузбасса. ИК-29. В данный момент проходим подготовку (...). Скоро пойдем в бой (...). Матери, не переживайте, отпускайте своих сыновей», — обратились к зрителям заключенные.

Ранее стало известно, что житель Каменска-Уральского Свердловской области Сергей Назаренко, который отбывал наказание в колонии Кировской области, погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

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