Вступивший в ЧВК «Вагнер» заключенный погиб в ходе СВО

Депутат Кукарин заявил о гибели заключенного из Каменска-Уральского Назаренко в ходе СВО

Житель Каменска-Уральского Свердловской области Сергей Назаренко, который отбывал наказание в колонии Кировской области, погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил URA.RU российский депутат Александр Кукарин.

Он допустил, что Назаренко до гибели вступил в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». По данным депутата, заключенного похоронили 18 ноября.

«Это первый погибший из этой категории граждан (заключенных — прим. "Ленты.ру"). Связались с родственниками, спросили, чем город может помочь. Никаких денег никто ни за что не брал, это была наша небольшая помощь. Человек принял решение сражаться за Родину», — пояснил Кукарин.

В пресс-службе компании «Конкорд», которой владеет создатель ЧВК Евгений Пригожин, ситуацию пока не комментировали.

Ранее Пригожин порассуждал о противостоянии «вагнеровцев» и ЧВК «Моцарт» на Украине. По словам бизнесмена, ЧВК «Вагнер» является самой крупной и самой боеспособной частной армией в мире.

Он предположил, что американцы могут обучить Вооруженные силы Украины (ВСУ) различным «техническим новшествам».

