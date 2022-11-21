Пригожин порассуждал о противостоянии «вагнеровцев» и ЧВК «Моцарт» на Украине

Пригожин ответил на вопрос о прибытии ЧВК «Моцарт» на Украину фразой «как-то смешно»

Говорить о противостоянии частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с якобы прибывшей на Украину американской ЧВК «Моцарт» «как-то смешно». Так ответил на просьбу прокомментировать прибытие «Моцарта» на Украину владелец российской компании «Конкорд» и основатель «Вагнера» Евгений Пригожин. Его слова приводятся в группе «Пресс-служба компании "Конкорд"» во «ВКонтакте».

По словам бизнесмена, ЧВК «Вагнер» является самой крупной и самой боеспособной частной армией в мире.

«Поэтому как бы ни называли себя — "Моцартами" или "Сальери", "Шубертами" или "Киркоровыми" — различные воинские формирования, в любом случае, это не дает им ни сил, ни преимуществ, ничего, кроме хайпа», — объяснил он.

Пригожин подчеркнул, что всегда найдется сила, «которая может тебе противостоять», что не будет неожиданностью, так как это, по мнению основателя «Вагнера», нормальное течение истории.

«Говорить о противостоянии "Вагнера" и "Моцарта" — это как-то смешно. ЧВК "Вагнер" достойно противостоит украинской армии, и она решающая сила на этом направлении», — сказал владелец «Конкорда».

При этом он допустил, что американцы могут обучить Вооруженные силы Украины (ВСУ) различным «техническим новшествам». Однако украинская армия сама может успешно обучать «любую армию Европы или мира» боевому мастерству, считает бизнесмен.

Ранее в Артемовске заметили полковника морской пехоты США в отставке, основателя частной военной компании «Моцарт» Эндрю (Энди) Милберна. Кадры с раздачей им шевронов опубликованы в Telegram-канале «Военкоры русской весны».