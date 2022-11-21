Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:13, 21 ноября 2022Россия

Пригожин порассуждал о противостоянии «вагнеровцев» и ЧВК «Моцарт» на Украине

Пригожин ответил на вопрос о прибытии ЧВК «Моцарт» на Украину фразой «как-то смешно»
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Говорить о противостоянии частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с якобы прибывшей на Украину американской ЧВК «Моцарт» «как-то смешно». Так ответил на просьбу прокомментировать прибытие «Моцарта» на Украину владелец российской компании «Конкорд» и основатель «Вагнера» Евгений Пригожин. Его слова приводятся в группе «Пресс-служба компании "Конкорд"» во «ВКонтакте».

По словам бизнесмена, ЧВК «Вагнер» является самой крупной и самой боеспособной частной армией в мире.

«Поэтому как бы ни называли себя — "Моцартами" или "Сальери", "Шубертами" или "Киркоровыми" — различные воинские формирования, в любом случае, это не дает им ни сил, ни преимуществ, ничего, кроме хайпа», — объяснил он.

Пригожин подчеркнул, что всегда найдется сила, «которая может тебе противостоять», что не будет неожиданностью, так как это, по мнению основателя «Вагнера», нормальное течение истории.

Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022

«Говорить о противостоянии "Вагнера" и "Моцарта" — это как-то смешно. ЧВК "Вагнер" достойно противостоит украинской армии, и она решающая сила на этом направлении», — сказал владелец «Конкорда».

При этом он допустил, что американцы могут обучить Вооруженные силы Украины (ВСУ) различным «техническим новшествам». Однако украинская армия сама может успешно обучать «любую армию Европы или мира» боевому мастерству, считает бизнесмен.

Ранее в Артемовске заметили полковника морской пехоты США в отставке, основателя частной военной компании «Моцарт» Эндрю (Энди) Милберна. Кадры с раздачей им шевронов опубликованы в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Глава МАГАТЭ заявил о переговорах о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Стало известно о связи расстрелявших российских пленных бойцов ВСУ с НАТО
В США заявили о попавшем в ловушку Зеленского НАТО
Двух эстонцев арестовали по запросу США по подозрению в криптомошенничестве
В МАГАТЭ раскрыли повреждения от обстрелов ЗАЭС
Маск уволит еще больше сотрудников Twitter
Раскрыта судьба экипажа и пассажиров упавшего на жилые дома в Колумбии самолета
Косторная назвала самую дорогую покупку
Вучич предупредил о риске столкновения в Косово
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.