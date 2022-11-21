«МК»: в ДНР заметили главного противника ЧВК «Вагнер», основателя ЧВК «Моцарт» Милберна

В Артемовске (ДНР) заметили полковника морской пехоты США в отставке, основателя частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» Эндрю (Энди) Милберна. Кадры с раздачей им шевронов опубликованы в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

Американский военнослужащий называет своим главными противниками бойцов российской ЧВК «Вагнер». До недавнего времени созданная Милберном компания состояла из нескольких десятков иностранных инструкторов для бойцов Вооруженных сил Украины ВСУ. Однако, по информации «Московского комсомольца», сейчас ее численность могла вырасти, и наемники начали принимать непосредственное участие в боевых действиях на артемовском направлении.

В августе Милберн рассказывал о подготовке военных ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. По словам американского экс-полковника, за четыре месяца обучение прошли 2,5 тысячи украинских солдат. Он пояснил, что их подготовка является основной миссией ЧВК на Украине. Тогда Милберн отметил, что его инструкторы «проделают ту работу, которую не в состоянии проделать Вашингтон». При этом отставной полковник уточнил, что не хотел бы, чтобы «Моцарт» ассоциировали или сравнивали с группой «Вагнера».