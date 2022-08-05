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Раскрыты детали подготовки украинских военных американской ЧВК «Моцарт»

The Guardian: украинские новобранцы проходят 10-дневные курсы у инструкторов ЧВК «Моцарт»

Фото: Nariman El-Mofty / AP

Группа из высококвалифицированных бывших западных военных в центре Донбасса проводит интенсивный 10-дневный курс для 40 украинских новобранцев, выведенных из зоны боевых действия. О работе частной военной компании (ЧВК) под руководством ветеранов спецназа США пишет The Guardian.

В числе новобранцев мужчины в возрасте от 20 до 50 лет разного уровня физической подготовки, каждый десятый служил в армии до начала специальной военной операции. По словам основателя ЧВК «Моцарт», отставного полковника морской пехоты США Энди Милберна, у них достаточно мало фактической подготовки.

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Для обучения украинцев Милберн, служивший 31 год в армии США, собрал экспертов-добровольцев — 20-30 бывших военных из США, Великобритании, Ирландии и других западных стран. Название группы стало шутливой отсылкой к российской ЧВК «Вагнера». При этом отставной полковник уточнил, что не хотел бы, чтобы «Моцарт» ассоциировали или сравнивали с группой «Вагнера». «То, что мы делаем, немного отличается», — уточнил он. По словам Милберна, если кто-то из добровольцев «Моцарта» участвует в боевых действиях, он перестает быть частью группы.

Украинские солдаты проходят под руководством бывших западных военных 5-ти или 10-дневные курсы по базовому обращению с оружием, стрельбе и тактике боя. По словам Милберна, отсутствие опыта новобранцы компенсируют энтузиазмом и решимостью. При этом инструкторы отмечают, что из-за недостатка необходимых навыков оружие, поставляемое западными странами, распределяется неправильно.

В конце июля под Лисичанском Луганской народной республики нашли тренировочную базу, которая использовалась для подготовки украинских военных иностранными инструкторами. Об этом сообщил источник в одном из силовых ведомств республики. Он добавил, что на хорошо оборудованной базе находились места для жилья, тренировок, в комнатах на втором этаже размещались от 5 до 12 человек.

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Варвара Кошечкина
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