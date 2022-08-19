Основатель частной военной компании «Моцарт» Милберн рассказал о подготовке военных ВСУ

Основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) «Моцарт», полковник морской пехоты США в отставке Энди Милберн рассказал в беседе с газетой Le Monde о подготовке военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) у линии соприкосновения в Донбассе. По данным издания, тренировки проводятся с теми, кто уже побывал на передовой.

По словам американского экс-полковника, за последние четыре месяца обучение прошли 2,5 тысячи украинских солдат. Он пояснил, что их подготовка является основной миссией ЧВК на Украине. Милберн отметил, что его инструкторы «проделают ту работу, которую не в состоянии проделать Вашингтон».

Газета пишет, что одна учебная группа состоит из 40 человек, которые проходят усиленные тренировки, включающие владение оружием и курс тактики, в течение 10 дней. «Тренируют только тех, кто уже участвовал в боевых действиях», — подчеркивает издание.

Ранее стало известно, что белорусский полк имени Калиновского, воюющий на стороне ВСУ на Украине, выполняет не столько военные, сколько пропагандистские задачи. В пользу этой версии приводятся публикации, из которых следует, что полк задействован в боевых задачах в намного меньшей степени, чем заявляет его командование.