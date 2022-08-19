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Раскрыта истинная цель воюющих на стороне ВСУ белорусов

Воюющий за ВСУ белорусский полк Калиновского занят пропагандой, а не боевыми задачами

Фото: Telegram-канал «Полк Каліноўскага»

Белорусский полк имени Калиновского, воюющий на стороне ВСУ на Украине, выполняет не столько военные, сколько пропагандистские задачи. Об этом говорится в материале «Ленты.ру».

В пользу этой версии приводятся публикации, из которых следует, что полк задействован в боевых задачах в намного меньшей степени, чем заявляет его командование. В частности, оно утверждает, что потери полка невелики, хотя подразделение постоянно находится на передовой.

О незначительных потерях говорят и другие факты. Минобороны Украины сообщало лишь об одном награжденном посмертно военнослужащем белорусского нацполка. Белорусские оппозиционные СМИ писали о двух погибших добровольцах. Фигурировали в СМИ и имена бойцов: 12 апреля Алексей Скобля с позывным Тур посмертно получил звание Героя Украины; позже посмертно награды «Украина превыше всего» удостоился командир одной из рот полка Калиновского Павел Волат.

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В свою очередь, в руководстве белорусского подразделения утверждают, что его бойцы планируют «освободить Украину, а потом — Белоруссию». «У нас сейчас в полку негласное кредо: вызволять Беларусь через вызволение Украины. И никак иначе не получится», — говорил командир подразделения Денис Прохоров с позывным Кит.

Кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ Станислав Бышок в беседе с «Лентой.ру» назвал такие заявления «попыткой выдать желаемое за действительное», поскольку в реальности активность белорусских националистов на Украине никак не сказывается на политической ситуации внутри Белоруссии. Наоборот, считает он, создание белорусских подразделений в ВСУ вызовет обратный эффект. Ведь тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко может обвинить оппозицию в желании втянуть страну в кровавый конфликт, резюмировал Бышок.

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Алевтина Запольская
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