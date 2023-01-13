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18:45, 13 января 2023Россия

Более сотни помилованных заключенных из ЧВК «Вагнер» вернулись из зоны СВО

RT: более сотни помилованных заключенных из ЧВК «Вагнер» вернулись из зоны проведения СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Более сотни бывших заключенных, помилованных после службы в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», вернулись из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что бойцы одними из первых приняли участие в СВО, штурмовали Углегорскую ТЭС и поселки под Артемовском (украинское название Бахмут).

Один из вернувшихся в комментарии изданию сообщил, что получил награды, помилование, очистил биографию и достиг всего, о чем думал. Другой боец рассказал, что планирует через две недели вернуться на фронт. «Замечательная работа: нашел себя, семью, друзей, товарищей», — поделился он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 5 января сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование. По его словам, во время службы они получали зарплату, хотя и меньше, чем остальные добровольцы.

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Варвара Кошечкина
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