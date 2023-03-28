Глава МОК поддержал участие россиян в турнирах в нейтральном статусе

Глава МОК Бах поддержал участие российских спортсменов в турнирах в нейтральном статусе

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал участие российских спортсменов в турнирах в нейтральном статусе. Его речь с заседания исполкома организации приводит Reuters.

«Участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает. Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, больше всего в теннисе», — заявил он. Бах подчеркнул, что ни на одном из этих турниров не было инцидентов, связанных с безопасностью проведения соревнований.

Ранее 28 марта сообщалось, что России могут запретить участие в командных игровых видах спорта в случае допуска на Олимпийские игры-2024. Ограничение может коснуться таких видов спорта, как футбол, гандбол и волейбол.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.