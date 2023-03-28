Стало известно возможное ограничение для России при допуске на Олимпиаду-2024

Daily Mail: России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Играх-2024

России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом стало известно Daily Mail.

Отмечается, что это является одним из вариантов рекомендаций для международных федераций. Ограничение может коснуться таких видов спорта, как футбол, гандбол и волейбол.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.