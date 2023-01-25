В МОК задумались об индивидуальном допуске россиян к соревнованиям

В МОК задумались об индивидуальном допуске россиян, не поддерживавших СВО, к соревнованиям

Международный олимпийский комитет (МОК) задумался о предоставлении индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение СВО на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Решение о допуске таких атлетов к соревнованиям пока не принято. В МОК заявили, что по этому вопросу необходимо провести дополнительные консультации.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.